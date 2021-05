Nekradnúť nestačí alebo: SPOLU to dáme. Zatiaľ aspoň v Česku

Nekradnúť nestačí. Budúce nádejné české vládne strany vrátane koalície SPOLU (ODS, TOP09, KDÚ/ČSL) vnímajú veľmi presne, že pokoronová konsolidácia a realizácia predvolebných sľubov bude stáť a padať na udržaní verejných financií.

O štyri mesiace sú v susednom Česku voľby do Poslaneckej snemovne. Dnes to vyzerá, že po populisticko-biznisovej a neveľmi kompetentnej vláde nášho rodáka s ŠtB koreňmi Andreja Babiša dostane šancu vytiahnuť Česko z postpandemickej biedy vláda dvoch koalícií – Piráti/STAN a koalície SPOLU, v ktorej sa konečne pre tieto voľby spojili tri tradičné stredopravé strany – ODS, TOP 09 a KDÚ/ČSL. A najmä koalícia SPOLU vníma veľmi presne, že pokoronová konsolidácia bude ťažká a realizácia akýchkoľvek predvolebných sľubov bude stáť a padať na udržaní verejných financií.

Počas minulotýždňovej, pre mňa predtým ťažko predstaviteľnej, neuveriteľne povrchnej a nezodpovednej rozpravy v Národnej rade k navýšeniu rozpočtového deficitu o takmer štyri miliardy eur som si čítal program českej koalície SPOLU. Ako jedinú odpoveď na kombináciu populizmu a neschopnosti vládnuť – vecnosť, odbornosť a pravdu. Priznám sa, ešte som nezažil ministra financií, ktorý nadáva svojim koaličných partnerom do chrapúňov a „malých Jojov“ za to, že nechcú slepo odmávať do istej miery zbytočné navýšenie deficitu, ktoré nevytvára tlak na vládu správať sa fiškálne zodpovedne a striedmo. A že nezodpovední sú tí, ktorí chcú k navyšovaniu deficitu pristupovať zodpovedne – po riadnej diskusii o nevyhnutnosti jednotlivých položiek, nie cez noc.

Česko na tom s výškou dlhu ešte nie je tak dramaticky ako iné európske krajiny, ale bez ďalších opatrení by sa ich štátny dlh počas nasledujúceho volebného obdobia zdvojnásobil. Preto je pochopiteľné a zo slovenského pohľadu takmer neuveriteľné, že budúce nádejné vládne strany tento problém vnímajú.

Aj v programe českej koalície SPOLU nájdeme kopu pochopiteľných ambícií:

bohatšie Česko so zdravými verejnými financiami a inteligentnou dopravou,

udržateľný život s harmonickým životným prostredím, stabilnou energetikou a udržateľným rozvojom poľnohospodárstva a vidieka,

podporu rodín cez dostupné bývanie, sociálnu politiku, ústretové a fungujúce zdravotníctvo, podporu športu a aktívneho života a kvalitnej vzdelávacej a kultúrnej politiky,

inteligentný štát s modernou verejnou správou,

či jasne ukotvená európska a atlantická zahraničná a bezpečnostná politika.

Kapitolou číslo jeden je ale Ekonomika a daňová politika. Pretože bez zdravých a udržateľných verejných financií môžu všetci zabudnúť na akýkoľvek rozvoj a plnenie volebných sľubov. Jasné, že ani stredopravá vláda nezastaví deficitné hospodárenie z roka na rok (v čase potreby postpandemického reštartu by to ani nebolo zdravé), a už vôbec nie v čase konsolidácie verejných financií po koronovom prepade – aj Česi sú už tento rok na 9-percentnom schodku. Preto hovoria o tom, že do konca volebného obdobia chcú stlačiť rozpočtový deficit na 1,5 % HDP ročne.

Aj preto sú prvé opatrenia prvej kapitoly ich programu SPOLU pre bohatšie Česko venované Zdravým verejným financiám a hovoria o:

sprísnení rozpočtových pravidiel – fiškálna ústava sa stane ústavným zákonom, rozpočet už nebude trhacím kalendárom, ktorý vláda neberie vážne;

zavedení výdavkového pravidla, aby politici nemohli populisticky zvyšovať vládne výdavky bez ohľadu na rezervy štátu a hospodársku situáciu;

vytvorení pravidla daňovej brzdy, ktorá stanoví strop daňového zaťaženia – akonáhle zložená daňová kvóta tento strop dosiahne, zvyšovanie daní bude automaticky vylúčené.

Aj nás čaká zrejme už v júni parlamentná debata o opakovane odsúvanom ústavnom zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Po tých orgiách nekompetentnosti, servilnosti, nedostatku elementárneho porozumenia možnostiam a zákonitostiam verejných financií, neskrývaného populizmu prinajmenšom tandemu Matovič (minister financií!) a Kollár (ten druhý Kollár) počas rozpravy k zvýšeniu tohtoročného deficitu, sa jej už naozaj neviem dočkať.

Sledujúc situáciu vnútri koalície a aktuálnu komunikáciu najmä Borisa Kollára, zdá sa, že volebná kampaň sa už začala aj u nás. Priznám sa, predstaviť si budúcu vládu, ktorá bude mať reštartovať krajinu po korone, nekompetentnom matovičovskom vládnutí a zároveň konsolidovať verejné financie s Matovičom (dúfam), Ficom a ďalšími v opozícii, nie je jednoduché.

Ale ako píšu ODS, TOP 09 a KDÚ-ČSL v preambule svojho programu: Je čas spojiť sily, skúsenosti a spoločné hodnoty. Je čas spojiť rozdelenú krajinu. Je čas na skutočnú politickú víziu.

Nielen v Českej republike. Aj keď tam budú mať tie voľby predsa len o nejaký ten mesiac skôr.